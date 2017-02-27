В Ханты-Мансийском районе «буханка» протаранила «Урал», пострадавшие доставлены в больницу
Опубликовано: 27 февраля 2017, 11:31 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Ханты-Мансийском районе водитель автомобиля «УАЗ», не справившись с управлением, допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «УРАЛ», пострадало три человека.
25 февраля, около 18:00 в Ханты-Мансийском районе на Приобском месторождении водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ», допустил занос транспортного средства и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с «УРАЛом» под управлением мужчины 1977 года рождения. В результате ДТП водитель «УАЗа» и его пассажиры 1960 и 1985 годов рождения получили телесные повреждения и были доставлены в ОКБ Ханты-Мансийска.
Всего за прошедшие сутки, по данным ГИБДД Югры, на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибло, десять получили травмы различной степени тяжести.
Рубрики: Общество, Происшествия, Ханты-Мансийский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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