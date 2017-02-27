Мэр столицы Югры бездействует? Город завалило снегом и мусором (фото)

Жители столицы Югры тихо бунтуют: за праздничные дни дворы города завалило снегом, к домам не проехать, да и мусорных баков за горами отходов жизнедеятельности не увидеть — сплошные горы мусора.

Рабочая неделя в редакции информационного агентства «ЮграPRO» началась с бурного обсуждения работы коммунальщиков, мусорных гор во дворах домов, а еще каждый услышал «веселый рассказ» о застрявших в снежных завалах «железных друзьях» и о доброте соседей, бескорыстно помогавших друг другу вытащить автомобили из «зимнего плена».

Затем посыпались рассказы извне, от горожан. В редакцию ИА позвонил возмущенный мужчина, сообщив следующее, — «Я проживаю на улице Калинина, 18. За все выходные во дворе и на подъездах во двор не убирался и не вывозился снег, я застрял даже на «джипе», пришлось вытаскивать с посторонней помощью. Потом машину поставил на улице Калинина, не рискнул больше заезжать во дворы. Однако пришлось, нужно было других выручать. А еще и мусор за все выходные ни разу не вывозился, все завалено».









А вот что рассказал корреспонденту «ЮграPRO» Станислав Белозёров, заместитель директора по благоустройству Муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия города, — «Калинина 18? Мы этот адрес не обслуживаем, вы уточните кто обслуживает. Если речь идет об улицах города, то мы обслуживаем улицу Калинина, она у нас дорога первой категории. За выходные у нас техника работала круглосуточно. Где все завалено? Весь город завален? Я с вами не соглашусь, все дороги расчищены, снегоуборочная техника работает по маршрутам. Вы поймите снег не интенсивно и безостановочно, техника не может постоянно находиться на одной улице. Снег за выходные убирался ежедневно, в двухсменном режиме. Чистились основные дороги, и межквартальные проезды мы обслуживали».

Еще один человек обратился к журналистам, мужчина проживает на улице Ключевая: «За выходные улица Школьная практически не чистилась, прочищена была только в одну полосу, встречные машины не могли разъехаться. А проезд с улицы Ключевая во двор между домами 3 и 5 был завален снегом и въехать не было возможности».

Кроме того, возмущением кипят социальные сети. В Ханты-Мансийске какого района не коснись — недовольных горожан масса.

У нас по улице Гагарина во дворе вообще не чистят, куда обращаться по этому поводу? Вчера был жуткий снегопад, а у нас еще до этого во дворе каша была, машины не все проезжали.. Когда чистить-то начнут? Скоро уже все растает и нас вообще затопит к чертям. Не пройти не проехать вообще. Накипело.

Кто нибудь вообще видел в ближайшие дни снегоуборочную технику??? Весь город погряз в снегу, в дворы не проехать, по тротуарам не пройтись, везде эта каша!! зато платим регулярно за чистку двора!! Куда все деньги идут интересно??? Не могу третий день припарковаться во дворе, паркуемся через дорогу у магазинов, жесть какая то. Не помню такого чтоб у нас когда то настолько затягивали с очисткой снега, все машины что ли у них переломались или выходные взяли??? Конкретно накипело.

Понятно, накипело у автовладельцев. А кому держать ответ перед людьми? У «дорожников», как сообщил господин Белозёров, все в порядке — техника работала круглосуточно, снег убирался в 2 смены. Снег убирают, а люди бунтуют и застревают в несуществующих, по видимому, сугробах. Стало быть у главы города Максима Ряшина подобное мнение, что и у «дорожников», раз не видит он беды и не активизирует необходимые службы города для решения насущных проблем. Очень трудно людям добиться того, чтобы к жалобам прислушались. Через социальные сети достучаться до мэра Ряшина не реально, ведь люди возмущаются не первый день, но реакции как не было, так и нет и вряд ли вообще будет. Есть еще один вариант решения проблемы — очень уж любят власти когда к ним официально обращаются. Так вот можно уже сейчас начать писать жалобы в администрацию Ханты-Мансийска, в течении 30 дней рассмотрят и глядишь помогут, лишь бы снег к тому времени сам не растаял!