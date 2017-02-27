Губернатор Югры Наталья Комарова улетела в Сочи

Российский инвестиционный форум проходит с 27 — 28 февраля в Сочи. В этом году в его работе примут участие около 4000 человек. Сочинский форум традиционно собирает на своей площадке руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, российских губернаторов, представителей деловых и научных кругов.

Губернатор Югры Наталья Комарова примет участие в работе площадок «Повышение эффективности производства — национальный приоритет», «Межбюджетные отношения. В поиске равновесия», «Вузы — центры развития регионов», «Модернизация образования и потенциал развития регионов». Подпишет ряд соглашений о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ПАО «Газпром нефть», правительством Республики Коми, Агентством стратегических инициатив. Также состоится подписание соглашения о намерениях между Министерством образования и науки Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Республиканский государственный центр многокомпонентных информационных компьютерных сред», союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Югрой по повышению доступности образования.

Во второй день работы форума состоится встреча председателя правительства Российской Федерации с главами субъектов РФ, сообщает пресс-служба Департамента общественных и внешних связей Югры.