Депутат Югры Проводников готов выяснить «межбюджетные отношения» на ринге с боксером-депутатом из Филиппин

Депутат Думы Югры Руслан Проводников может уже в июле провести бой с другим парламентарием – филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом рассказал промоутер Пакьяо и руководитель компании Top Rank Боб Арум. По его словам, бой может пройти в рамках боксерского вечера в Екатеринбурге.

«Мы обсуждали с промоутером (Алексеем) Титовым проведение боя в июле. Мэнни может провести бой с Русланом Проводниковым, такой вариант возможен», – цитирует Арума ТАСС.

Для справки. Эммануэль Дапидран «Мэнни» Пакьяо, (род. 17 декабря 1978 года в Кибаве, провинция Букиднон, Филиппины) — филиппинский боксер-профессионал, выступающий в полусредней весовой категории. Также известен как актер и политик.

Пакьяо также в прошлом году был переизбран в парламент Филиппин. Предыдущий бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевав пояс по версии WBO.

Напомним, Руслан Проводников, который является бывшим чемпионом мира WBO, провел последний поединок 11 июня 2016 года в Вероне (штат Нью-Йорк, США), где он встретился с 33-летним американцем Джоном Молиной. По итогам 12 раундов напряженного и равного боя судьи отдали победу Молине со счетом 117-111, 116-112 и 115-113.

Всего на счету 33-летнего Проводникова, по прозвищу Сибирский Рокки, 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений. После последнего поражения Проводников решил завершить спортивную карьеру, и в сентябре 2016 года он был избран по партийным спискам «Единой России» в парламент ХМАО.