Понедельник, 27 февраля 2017 18+

Комментарии:

Депутат Югры Проводников готов выяснить «межбюджетные отношения» на ринге с боксером-депутатом из Филиппин

Опубликовано: 27 февраля 2017, 16:27 | Служба новостей "ЮграPRO"

проводников

Депутат Думы Югры Руслан Проводников может уже в июле провести бой с другим парламентарием – филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом рассказал промоутер Пакьяо и руководитель компании Top Rank Боб Арум. По его словам, бой может пройти в рамках боксерского вечера в Екатеринбурге.

«Мы обсуждали с промоутером (Алексеем) Титовым проведение боя в июле. Мэнни может провести бой с Русланом Проводниковым, такой вариант возможен», – цитирует Арума ТАСС.

Для справки. Эммануэль Дапидран «Мэнни» Пакьяо, (род. 17 декабря 1978 года в Кибаве, провинция  Букиднон, Филиппины) — филиппинский боксер-профессионал, выступающий в полусредней весовой категории. Также известен как актер и политик.

филип

Пакьяо также в прошлом году был переизбран в парламент Филиппин. Предыдущий бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевав пояс по версии WBO.

Напомним, Руслан Проводников, который является бывшим чемпионом мира WBO, провел последний поединок 11 июня 2016 года в Вероне (штат Нью-Йорк, США), где он  встретился с 33-летним американцем Джоном Молиной. По итогам 12 раундов напряженного и равного боя судьи отдали победу Молине со счетом 117-111, 116-112 и 115-113.

Всего на счету 33-летнего Проводникова, по прозвищу Сибирский Рокки, 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений. После последнего поражения Проводников решил завершить спортивную карьеру, и в сентябре 2016 года он был избран по партийным спискам «Единой России» в парламент ХМАО.

Рубрики: Общество, Политика, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

62
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Чиновник:
    27 февраля 2017 в 17:38

    В депутатов надоело играть?

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

«МегаФон» возвращает фанатам хоккея 10% от покупки атрибутики КХЛ

Опубликовано 27 февраля 2017, 16:26

10% средств вернутся обратно на счет при покупке в интернет-магазине Континентальной хоккейной лиги по банковской карте «МегаФона». Акция распространяется на все виды товаров и действует по всей России. В интернет-магазине КХЛ представлены как товары с фирменной ... Читать полностью >>

Депутат Алексей Андреев поздравил ветеранов, тружеников тыла и одиноко проживающих пенсионеров с Днем защитника Отечества и наступающим Международным женским днем.

Опубликовано 27 февраля 2017, 15:57

Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия», учредитель фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ» Алексей Андреев поздравил ветеранов, тружеников тыла и одиноко проживающих пенсионеров с Днем защитника Отечества и наступающим Международным женским днем. В Мегионе 21 февраля ... Читать полностью >>

Мэр столицы Югры бездействует? Город завалило снегом и мусором (фото)

Опубликовано 27 февраля 2017, 15:45

Жители столицы Югры тихо бунтуют: за праздничные дни дворы города завалило снегом, к домам не проехать, да и мусорных баков за горами отходов жизнедеятельности не увидеть — сплошные горы мусора. Рабочая неделя в редакции информационного агентства «ЮграPRO» ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO