Депутат Алексей Андреев поздравил ветеранов, тружеников тыла и одиноко проживающих пенсионеров с Днем защитника Отечества и наступающим Международным женским днем.

Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия», учредитель фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ» Алексей Андреев поздравил ветеранов, тружеников тыла и одиноко проживающих пенсионеров с Днем защитника Отечества и наступающим Международным женским днем.

В Мегионе 21 февраля помощник депутата Анна Грибинча поздравила ветеранов Великой Отечественной войны, на данный момент в Мегионе осталось всего пять постоянно проживающих ветеранов, двое из которых накануне праздников в городе не присутствовали. Трем жителям – Михаилу Михайловичу Аникину, Василию Егоровичу Гайко, Петру Васильевичу Круглову – были вручены сладкие наборы, цветы и сувениры от депутата Алексея Андреева.

«Так получилось, что с каждым ветераном я общалась как минимум полчаса. Расспрашивала их о проблемах, где команда Андреева могла бы им помочь, в чем посодействовать. Все они оказались довольны услугами различных городских служб и учреждений. Несмотря на возраст – от 89 до 93 лет – это сильные духом люди, очень открытые и добрые, от них заряжаешься невероятной энергией», — поделилась помощник депутата Думы Югры Алексея Андреева, руководитель общественной приемной парламентария в Мегионе Анна Грибинча.

Во вторник, 22 февраля, помощник депутата Алексея Андреева Игорь Кошелев, совместно с общественной организацией «Ветеран», поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и одиноко проживающих пенсионеров с наступающими праздниками – Днем защитника Отечества и Международным женским днем в Нижневартовске. Сладкие наборы и цветы были вручены 16 жителям города, проживающим в 1, 2, 3, 6 микрорайонах Нижневартовска.

«Для наших ветеранов и просто одиноких пожилых людей такие праздничные мероприятия – это всегда не просто подарки, главная ценность таких событий в оказанном внимании. Мои помощники всегда рады не только оказать помощь в решении проблемы такого жителя, но и уделить ему время для обычной беседы — послушать истории военного времени, разделить радость и грусть, не дать почувствовать себя одиноким или забытым. Свой долг, будь он военным или трудовым, эти жители уже отдали стране в полной мере – и даже больше. Наша обязанность — заботиться о ветеранах», — подчеркивает депутат Думы Югры, член партии «Единая Россия» Алексей Андреев.