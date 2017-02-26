В Югре в автомобильной аварии погибли 4 человека

Полицейские устанавливают обстоятельства страшного ДТП, в котором погибли люди.

Сегодня около 20:00 на 3 километре автодороги «Нижневартовск – Излучинск» произошло столкновение трех автомобилей.

По предварительным данным установлено, что водитель Дэу Эсперо, двигаясь из Излучинска в Нижневартовск, допустил касательное столкновение со встречным автомобилем Скания. От удара автомобиль Дэу занесло под движущийся за Сканией автомобиль Инфинити. В результате столкновения четыре человека погибли, еще двое получили травмы.

В настоящее время на месте ДТП работают госавтоинспекторы, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.