В Югре в автомобильной аварии погибли 4 человека
Опубликовано: 26 февраля 2017, 11:17 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейские устанавливают обстоятельства страшного ДТП, в котором погибли люди.
Сегодня около 20:00 на 3 километре автодороги «Нижневартовск – Излучинск» произошло столкновение трех автомобилей.
По предварительным данным установлено, что водитель Дэу Эсперо, двигаясь из Излучинска в Нижневартовск, допустил касательное столкновение со встречным автомобилем Скания. От удара автомобиль Дэу занесло под движущийся за Сканией автомобиль Инфинити. В результате столкновения четыре человека погибли, еще двое получили травмы.
В настоящее время на месте ДТП работают госавтоинспекторы, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.
Рубрики: Нижневартовский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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