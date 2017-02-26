В Югре в автомобильной аварии погибли 4 человека
Опубликовано: 26 февраля 2017, 1:05 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейские устанавливают обстоятельства страшного ДТП, в котором погибли люди.
Накануне около 20:00 на 3 километре автодороги «Нижневартовск – Излучинск» произошло столкновение трех автомобилей.
По предварительным данным установлено, что водитель Дэу Эсперо, двигаясь из Излучинска в Нижневартовск, допустил касательное столкновение со встречным автомобилем Скания. От удара автомобиль Дэу занесло под движущийся за Сканией автомобиль Инфинити. В результате столкновения четыре человека погибли, еще двое получили травмы.
В настоящее время на месте ДТП работают госавтоинспекторы, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.
Рубрики: Нижневартовский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 26 февраля 2017, 15:35
Об этом заявляет агентство «РИА Рейтинг». Его специалисты на основе информации Росстата, Минздрава, Минфина России, сайтов региональных органов исполнительной власти, других открытых источников оценили уровень качества жизни россиян в регионах. Югра заняла в рейтинге 8 место ... Читать полностью >>
Опубликовано 26 февраля 2017, 15:15
Работу по установлению фактов размещения гаражных строений или их частей на территории Самаровского Чугаса для их дальнейшего сноса запланировали в Ханты-Мансийске. Об этом шла речь в Администрации города на совместном совещании с представителями природного парка под ... Читать полностью >>
Опубликовано 26 февраля 2017, 15:01
Ежемесячно в здании Госавтоинспекции Октябрьского района для людей проводится «День открытых дверей». Во время мероприятия полицейские рассказывают о преимуществах получения государственных услуг по линии МВД России в электронном виде, а также помогают зарегистрироваться на Едином портале ... Читать полностью >>