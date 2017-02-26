В окружном центре Югре снесут гаражи, возведённые на территории природного парка

Работу по установлению фактов размещения гаражных строений или их частей на территории Самаровского Чугаса для их дальнейшего сноса запланировали в Ханты-Мансийске.

Об этом шла речь в Администрации города на совместном совещании с представителями природного парка под председательством первого заместителя Главы города Натальи Дунаевской.

«Работа с Самаровским чугасом неотъемлемая часть процесса наведения порядка в городе, в том числе и в гаражных кооперативах, — отметила Наталья Дунаевская. – Природному парку предложено предоставить в Администрацию города все имеющиеся материалы, касающиеся фактов размещения гаражей на территории парка и в ближайшее время совместно с департаментом муниципальной собственности разработать план действий по устранению нарушений. Ситуация, сложившаяся в настоящее время в ГСК, требует решительных действий по наведению порядка и приведение обстановки к соответствию с земельным законодательством».

Только за последнюю неделю отделом благоустройства Управления муниципального контроля Администрации Ханты-Мансийка в ходе проверки были обнаружены 2 факта самовольного занятия земельных участков. Документы направлены в юридическое управление Департамента муниципальной собственности для подготовки исковых заявлений в суд, сообщили в Управлении общественных связей администрации Ханты-Мансийска.