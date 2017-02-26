﻿ Полицейские в ХМАО совместно с Многофункциональным центром провели «День открытых дверей»

Ежемесячно в здании Госавтоинспекции Октябрьского района для людей проводится «День открытых дверей». Во время мероприятия полицейские рассказывают о преимуществах получения государственных услуг по линии МВД России в электронном виде, а также помогают зарегистрироваться на Едином портале «Госуслуг».

По окончании акции еще 21 житель Октябрьского района был зарегистрирован на Портале и стал его активным пользователем. Теперь все вновь зарегистрированные граждане смогут получать государственные услуги, не выходя из дома, экономя при этом личное время.

В зависимости от сложности получаемой услуги гражданин может оформить ее дистанционно (оплата штрафов по линии ГИБДД) либо подать заявку на ее оказание, а за получением прийти лично в назначенное время, что позволит избежать длительного нахождения в очередях.

Например, при оформлении загранпаспорта, водительского удостоверения, справки об отсутствии судимости или прохождения процедуры добровольной дактилоскопической регистрации теперь не нужно приходить в орган внутренних дел дважды. Достаточно подать заявление с любого компьютера, имеющего выход в сеть Интернет, и ждать, когда вас пригласят за получением готового документа, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.