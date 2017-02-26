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Комментарии:

ХМАО занимает 1 место по качеству жизни в УРФО и 8 место среди всех регионов страны

Опубликовано: 26 февраля 2017, 15:35 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Об этом заявляет агентство «РИА Рейтинг». Его специалисты на основе информации Росстата, Минздрава, Минфина России, сайтов региональных органов исполнительной власти, других открытых источников оценили уровень качества жизни россиян в регионах. Югра заняла в рейтинге 8 место среди регионов страны и первое — в Уральском федеральном округе.

Субъекты оценивались по 72 показателям, характеризующим основные аспекты условий проживания – от уровня экономического развития и объемов доходов населения до обеспеченности различными видами услуг и климатических условий.

В частности, в исследовании учитывалась покупательная способность населения, уровень доходов, доступ к медицинскому обслуживанию, образованию, спорту, чистой воде, сообщает пресс-центр Правительства Югры.

Рубрики: Страна и Мир. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. УР без ФО:
    26 февраля 2017 в 18:50

    Если мы тут в Югре хорошо живем , то как же отлично живут в других регионах? Не уж-то хуже чем на (в) Украине.

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