ХМАО занимает 1 место по качеству жизни в УРФО и 8 место среди всех регионов страны
Опубликовано: 26 февраля 2017, 15:35 | Служба новостей "ЮграPRO"
Об этом заявляет агентство «РИА Рейтинг». Его специалисты на основе информации Росстата, Минздрава, Минфина России, сайтов региональных органов исполнительной власти, других открытых источников оценили уровень качества жизни россиян в регионах. Югра заняла в рейтинге 8 место среди регионов страны и первое — в Уральском федеральном округе.
Субъекты оценивались по 72 показателям, характеризующим основные аспекты условий проживания – от уровня экономического развития и объемов доходов населения до обеспеченности различными видами услуг и климатических условий.
В частности, в исследовании учитывалась покупательная способность населения, уровень доходов, доступ к медицинскому обслуживанию, образованию, спорту, чистой воде, сообщает пресс-центр Правительства Югры.
Рубрики: Страна и Мир. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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