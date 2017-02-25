В Югре горел жилой балок

Накануне, в городе Мегион, ж/г СУ-14 произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 22:35 (мест). Уже в 22:45 пожар в жилом балке был локализован и через 10 минут ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

В тушении участвовали 3 пожарные машины и 9 сотрудников МЧС. Данный о пострадавших нет.