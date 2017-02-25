В Югре горел жилой балок
Опубликовано: 25 февраля 2017, 11:36 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне, в городе Мегион, ж/г СУ-14 произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 22:35 (мест). Уже в 22:45 пожар в жилом балке был локализован и через 10 минут ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.
В тушении участвовали 3 пожарные машины и 9 сотрудников МЧС. Данный о пострадавших нет.
Рубрики: Мегион, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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