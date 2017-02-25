В спецшколу? В Югре подросток без причины ударил 46-летнего мужчину

Полицейскими Югорска решается вопрос о помещении несовершеннолетнего жителя в спецучреждение закрытого типа.

В полицию обратился 46-летний югорчанин с просьбой привлечь к ответственности несовершеннолетнего правонарушителя.

Инцидент произошел 15 февраля вечером в городском сквере. Потерпевший проходил мимо двух подростков, как вдруг один из них ударил его рукой по голове. После этого мужчина обратился в больницу и в полицию.

Видеокамеры, расположенные на месте происшествия помогли полицейским «вычислить» и задержать подозреваемого. Им оказался 15-летний житель Югорска, уже попадавший в поле зрения стражей порядка. Подросток был поставлен на профилактический учет за употребление спиртных напитков. По словам нарушителя закона, 15 февраля он прогуливался со своим товарищем по скверу. Когда он увидел идущего навстречу мужчину, то признал в нем давнего обидчика. Якобы когда-то тот нелестно высказывался о подростке. Тогда последний и решил отомстить, ударив прохожего.

Материалы дела по общественно опасному деянию, наказуемому уголовно с 16-летнего возраста (ст. 116 УК РФ «Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль»), направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Подростку, дважды уличённому в правонарушениях за последние полгода, грозит помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, сообщает пресс-служба ОМВД России по Югорску.