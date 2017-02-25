В ХМАО мастер, ремонтировавший компьютеры, продал технику клиентки
Опубликовано: 25 февраля 2017, 11:06 | Служба новостей "ЮграPRO"
Ранее зарегистрированное мошенничество раскрыли полицейские Сургута. Так, в сентябре 2016 года в дежурную часть полиции поступило сообщение от женщины. Она заявила, что ей не возвращают компьютерную технику из ремонта.
В ходе разбирательства выяснилось, что потерпевшая обратилась в ремонт компьютерной техники и сдала для починки два ноутбука, общей стоимостью порядка 60 тысяч рублей, после чего специалист по ремонту перестал отвечать на звонки.
Полицейские задержали 28-летнего мужчину. Злоумышленник рассказал, что компьютерную технику потерпевшей он присвоил себе, после чего продал.
В итоге, было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.
Рубрики: Общество, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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