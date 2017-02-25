Мошенники-виртуозы орудуют в Югре

В дежурную часть полиции Лангепаса поступило два сообщения от жителей, они пострадали от действий мошенников. Известно, что в обоих случаях злоумышленники использовали одинаковый порядок действий: при оплате товара на небольшую сумму предоставляли купюру крупного номинала, вводили в заблуждение продавца, после чего забирали купюру, сдачу и сам товар.

Так, в аптечном пункте мужчина при покупке лекарств общей стоимостью 254 рубля для оплаты дал купюру 5000 рублей и, введя в заблуждение работника аптеки, забрал купюру обратно, а вместе с ней сдачу в сумме 4746 рублей и сам товар.

По аналогичной схеме сработала еще одна «фокусница» Лангепаса. Второй случай произошел в кафе: женщина, оплачивая заказ пятитысячной купюрой, забрала заказ, купюру, и сдачу на сумму 4760 рублей.

Стоит сказать, преступники еще не пойманы, полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и ведут розыск, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.