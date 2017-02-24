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В Югре вахтовик из соседнего региона украл колеса с грузовика

Опубликовано: 24 февраля 2017, 15:43 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Уголовное дело за кражу возбудили в ХМАО в отношении жителя Тюменской области.

Накануне в дежурную часть полиции Нижневартовского района поступило сообщение о краже восьми автомобильных колес с грузового автомобиля. Ущерб составил свыше 150 тысяч рублей.

Полицейским удалось установили личность подозреваемого, им оказался житель Тюменской области, работающий в Югре вахтовым методом. Мужчина рассказал полицейским, что снял колеса с грузовика путем свободного доступа, автомобиль находился без присмотра и не имел охранной сигнализации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый полностью признал вину, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Рубрики: Нижневартовский район. Метки: , , , .


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