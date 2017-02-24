В Югре иностранец дал денег инспекторам ДПС, полицейские устояли перед «соблазном»

В Югре возбуждено уголовное дело по статье «мелкое взяточничество», под подозрением — гражданин Республики Таджикистан.

По версии следствия, 15 февраля подозреваемый, желая избежать ответственности за административное правонарушение, передал находящимся при исполнении своих должностных обязанностей инспекторам ДПС взятки в сумме 2000 рублей.

Однако, коррупции удалось избежать — сотрудники полиции сообщили об инциденте в дежурную часть Нефтеюганского района. Сам подозреваемый не отрицает причастности к преступлению.

В итоге виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.