В Югре иностранец дал денег инспекторам ДПС, полицейские устояли перед «соблазном»
Опубликовано: 24 февраля 2017, 10:15 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Югре возбуждено уголовное дело по статье «мелкое взяточничество», под подозрением — гражданин Республики Таджикистан.
По версии следствия, 15 февраля подозреваемый, желая избежать ответственности за административное правонарушение, передал находящимся при исполнении своих должностных обязанностей инспекторам ДПС взятки в сумме 2000 рублей.
Однако, коррупции удалось избежать — сотрудники полиции сообщили об инциденте в дежурную часть Нефтеюганского района. Сам подозреваемый не отрицает причастности к преступлению.
В итоге виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.
Рубрики: Нефтеюганский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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