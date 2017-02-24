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Комментарии:

В Югре иностранец дал денег инспекторам ДПС, полицейские устояли перед «соблазном»

Опубликовано: 24 февраля 2017, 10:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В Югре   возбуждено уголовное дело по статье «мелкое взяточничество», под подозрением — гражданин Республики Таджикистан.

По версии следствия, 15 февраля подозреваемый, желая избежать ответственности за административное правонарушение, передал находящимся при исполнении своих должностных обязанностей инспекторам ДПС взятки  в сумме 2000 рублей.

Однако, коррупции удалось избежать — сотрудники полиции сообщили об инциденте в дежурную часть Нефтеюганского района. Сам подозреваемый не отрицает причастности к преступлению.

В итоге виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

Рубрики: Нефтеюганский район. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Капитан:
    24 февраля 2017 в 10:48

    Мало дал, северные коэффициенты не учёл…!

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  2. прогресс:
    24 февраля 2017 в 12:30

    что для них 2000 р…..вот если бы 20 000 р. не сдали бы ,а взяли бы

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