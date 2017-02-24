В ХМАО автомобиль врезался в автобусную остановку. В этой аварии пострадали люди

За прошедшие двое суток на территории Югры зарегистрировано 16 ДТП, в которых 24 человека получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Вечером 23 февраля, в районе дома № 17 по ул. Парковая в Лангепасе, водитель «Ниссана Теана» не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на стоящее у края парковочного кармана транспортное средство «ВАЗ 211440», с последующим наездом на стоящее транспортное средство «Мицубиси Паджеро». От полученного удара «ВАЗ 211440» по инерции продолжил движение на противоположную сторону дороги, где произошел наезд на остановку общественного маршрутного транспорта. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры «Ниссан Теана», сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.