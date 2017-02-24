15 лет лишения свободы на двоих получили югорчане, пытавшиеся помочь знакомому разобраться с долгами

В Югре вынесен приговор жителям Сургута, мужчин признали виновными в вымогательстве и покушении на грабеж.

История начинается с того, что осужденные, находясь вместе с потерпевшим в квартире у общего знакомого, выпивали. Под предлогом оказания ему помощи в погашении коммунальных платежей предложили продать его квартиру.

При этом они предложили часть денег отдать потерпевшему, а остальные оставить себе. Однако, получив отказ потерпевшего, злоумышленники стали его бить. Затем подсудимые вместе с потерпевшим пришли к нему в квартиру, где вновь его избили и потребовали документы на квартиру.

Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передал им документы, ключи и написал расписку об отказе от права на квартиру. Кроме того, предприимчивые товарищи похитили банковскую карту потерпевшего, но снять с нее деньги не смогли, поскольку он ее успел заблокировать.

В итоге, за все эти деяния Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор по статьям: «вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия» и «покушение на грабеж группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья» и назначил одному участнику наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, а второму участнику – 7 лет 3 месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.