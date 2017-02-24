15 лет лишения свободы на двоих получили югорчане, пытавшиеся помочь знакомому разобраться с долгами
Опубликовано: 24 февраля 2017, 12:22 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Югре вынесен приговор жителям Сургута, мужчин признали виновными в вымогательстве и покушении на грабеж.
История начинается с того, что осужденные, находясь вместе с потерпевшим в квартире у общего знакомого, выпивали. Под предлогом оказания ему помощи в погашении коммунальных платежей предложили продать его квартиру.
При этом они предложили часть денег отдать потерпевшему, а остальные оставить себе. Однако, получив отказ потерпевшего, злоумышленники стали его бить. Затем подсудимые вместе с потерпевшим пришли к нему в квартиру, где вновь его избили и потребовали документы на квартиру.
Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передал им документы, ключи и написал расписку об отказе от права на квартиру. Кроме того, предприимчивые товарищи похитили банковскую карту потерпевшего, но снять с нее деньги не смогли, поскольку он ее успел заблокировать.
В итоге, за все эти деяния Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор по статьям: «вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия» и «покушение на грабеж группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья» и назначил одному участнику наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, а второму участнику – 7 лет 3 месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.