Жителей ХМАО завалили грязным снегом (фото)

После серии публикаций о фактах нарушений, зафиксированных общественниками, в пресс-службу «Зелёного Фронта» продолжает поступать информация от жителей города и района. Проблема незаконного складирования снежных масс с дорог города серьезно беспокоит граждан.

В ходе выезда экоактивисты выявили факты вывоза снега на полигоны по улице Рационализаторов, а также складирование снега на неподготовленный земельный участок по улице Аэрофлотская. К обращениям прилагаются фотографии, на них заметно, что отходы от уборки улиц и дворов вывозятся грузовыми автомобилями в том числе в ночное время.

В обращении от жительницы пгт. Белый Яр отмечается, что возле дома женщины складируют горы грязного снега. Так как она проживает на первом этаже, её балкон буквально «утонул» в загрязнённых массах. Жительница пояснила экоактивистам, что с такой ситуацией она сталкивается уже второй раз. После множества жалоб в управляющую компанию часть снега вывезли, но сейчас его продолжают складировать в это же место. Общественники выехали на место и обнаружили сугробы загрязненных снежных отходов, похожие на те, что вывозят после уборки автодорог. В таких навалах может содержаться значительное количество токсичных веществ и тяжелых металлов.









Однако, «Зеленый Фронт» намерен продолжать бороться за права людей на безопасную жизнедеятельность без опасных снежных масс.

«Мы будем добиваться приведения деятельности лиц, занимающихся утилизацией снежного смета на территории ХМАО-Югры, в правовое поле. По имеющимся у нас фактам направим обращения в соответствующие ведомства», — заявляет председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.