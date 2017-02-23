Четверг, 23 февраля 2017 18+

Комментарии:

Жителей ХМАО завалили грязным снегом (фото)

Опубликовано: 23 февраля 2017, 10:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

uEnVHzlxMYM (1)

После серии публикаций о фактах нарушений, зафиксированных общественниками, в пресс-службу «Зелёного Фронта» продолжает поступать информация от жителей города и района. Проблема незаконного складирования снежных масс с дорог города серьезно беспокоит граждан.

В ходе выезда экоактивисты выявили факты вывоза снега на полигоны по улице Рационализаторов, а также складирование снега на неподготовленный земельный участок по улице Аэрофлотская. К обращениям прилагаются фотографии, на них заметно, что отходы от уборки улиц и дворов вывозятся грузовыми автомобилями в том числе в ночное время.

В обращении от жительницы пгт. Белый Яр отмечается, что возле дома женщины складируют горы грязного снега. Так как она проживает на первом этаже, её балкон буквально «утонул» в загрязнённых массах. Жительница пояснила экоактивистам, что с такой ситуацией она сталкивается уже второй раз. После множества жалоб в управляющую компанию часть снега вывезли, но сейчас его продолжают складировать в это же место. Общественники выехали на место и обнаружили сугробы загрязненных снежных отходов, похожие на те, что вывозят после уборки автодорог. В таких навалах может содержаться значительное количество токсичных веществ и тяжелых металлов.

  • C5FK0eZfhkw (1)
  • IMG_2049
  • IMG_2114
  • IMG_2091

Однако, «Зеленый Фронт» намерен продолжать бороться за права людей на безопасную жизнедеятельность без опасных снежных масс.

«Мы будем добиваться приведения деятельности лиц, занимающихся утилизацией снежного смета на территории ХМАО-Югры, в правовое поле. По имеющимся у нас фактам направим обращения в соответствующие ведомства», — заявляет председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.

Рубрики: Общество, Сургутский район, Экология. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

319
Просмотры:
5
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

В Югре задержаны похитители нефти (Видео)

Опубликовано 23 февраля 2017, 8:52

Подозреваемые в хищении нефтепродуктов задержаны в Нижневартовском районе, возбуждено уголовное дело. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Югре при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали группа людей, воровавших нефть. Преступники пойманы на месте ... Читать полностью >>

К 23 февраля в Югре! Мой папа — человек-паук, по ночам он уходит из дома чтобы…

Опубликовано 23 февраля 2017, 8:20

Фотовыставка «Мой папа – герой!» организовали в Управлении МВД России по ХМАО – Югре. В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники отдела информации и общественных связей полиции Югры подготовили фотовыставку «Мой папа – герой!». В фотопроекте приняли ... Читать полностью >>

В Осрбли стартовал Чемпионат мира 2017 по биатлону среди юниоров. В составе команды одна югорчанка

Опубликовано 22 февраля 2017, 17:02

Сегодня, 22 февраля, в словацком Осрбли стартует Чемпионат мира 2017 по биатлону среди юниоров. Напомним, что ранее ЧМ среди юниоров планировалось провести в Острове Псковской области, но из-за допингового скандала СБР пришлось отказаться от проведения чемпионата ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO