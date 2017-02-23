В Югре задержаны похитители нефти (Видео)

Подозреваемые в хищении нефтепродуктов задержаны в Нижневартовском районе, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Югре при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали группа людей, воровавших нефть.

Преступники пойманы на месте преступления: в момент задержания они сливали нефтепродукты из напорного нефтепровода при помощи несанкционированной врезки. Похищенное перекачивалось в автомобиль УАЗ, оборудованный специальными емкостями для перевозки топлива.

Следственный отдел Нижневартовска по факту кражу из нефтепровода возбудил уголовное дело. За это преступление законодательством России грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Стоит сказать, двое задержанных уже заключены под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.