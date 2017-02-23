Летать на 50% дешевле предлагает югорчанам авиакомпания UTair
Опубликовано: 23 февраля 2017, 15:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
О запуске новой тарифной опции «Лайт Открытый» объявила авиакомпания UTair.
Подобная тарифная опция позволит летать дешевле. Однако, это при условии, что пассажир не привязан ко времени вылета – заранее известна только дата. Точную информацию о рейсе пассажиру направят до 12.00 за день до отправления по электронной почте, сообщает пресс-служба авиакомпании UTair.
«Сегодня для большой доли пассажиров важна совокупность низкой цены и срочности перелета. Мы пошли дальше традиционной дифференциации цены тарифов и создали совершенно новый продукт, позволяющий начать путешествие уже на следующий день гарантированно дешевле при сохранении высокого уровня качества сервиса», – говорит коммерческий директор «ЮТэйр» – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
Но радоваться рано. Оказывается, билеты эконом-класса без багажа по тарифной опции «Лайт Открытый» доступны лишь на двух маршрутах Москва – Тюмень и Москва – Ростов-на-Дону и в обратных направлениях.
Рубрики: Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 23 февраля 2017, 10:15
После серии публикаций о фактах нарушений, зафиксированных общественниками, в пресс-службу «Зелёного Фронта» продолжает поступать информация от жителей города и района. Проблема незаконного складирования снежных масс с дорог города серьезно беспокоит граждан. В ходе выезда экоактивисты выявили ... Читать полностью >>
Опубликовано 23 февраля 2017, 8:52
Подозреваемые в хищении нефтепродуктов задержаны в Нижневартовском районе, возбуждено уголовное дело. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Югре при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали группа людей, воровавших нефть. Преступники пойманы на месте ... Читать полностью >>
Опубликовано 23 февраля 2017, 8:20
Фотовыставка «Мой папа – герой!» организовали в Управлении МВД России по ХМАО – Югре. В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники отдела информации и общественных связей полиции Югры подготовили фотовыставку «Мой папа – герой!». В фотопроекте приняли ... Читать полностью >>