Летать на 50% дешевле предлагает югорчанам авиакомпания UTair

О запуске новой тарифной опции «Лайт Открытый» объявила авиакомпания UTair.

Подобная тарифная опция позволит летать дешевле. Однако, это при условии, что пассажир не привязан ко времени вылета – заранее известна только дата. Точную информацию о рейсе пассажиру направят до 12.00 за день до отправления по электронной почте, сообщает пресс-служба авиакомпании UTair.

«Сегодня для большой доли пассажиров важна совокупность низкой цены и срочности перелета. Мы пошли дальше традиционной дифференциации цены тарифов и создали совершенно новый продукт, позволяющий начать путешествие уже на следующий день гарантированно дешевле при сохранении высокого уровня качества сервиса», – говорит коммерческий директор «ЮТэйр» – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Но радоваться рано. Оказывается, билеты эконом-класса без багажа по тарифной опции «Лайт Открытый» доступны лишь на двух маршрутах Москва – Тюмень и Москва – Ростов-на-Дону и в обратных направлениях.