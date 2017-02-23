К 23 февраля в Югре! Мой папа — человек-паук, по ночам он уходит из дома чтобы…

Фотовыставка «Мой папа – герой!» организовали в Управлении МВД России по ХМАО – Югре.

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники отдела информации и общественных связей полиции Югры подготовили фотовыставку «Мой папа – герой!». В фотопроекте приняли участие более 50 сотрудников со всего округа.

На фотографиях можно увидеть полицейских не только со своими детьми, но и с внуками.

Каждый ребёнок попытался ответить на вопрос: «Почему твой папа герой?». Ответы получились трогательными, весёлыми и оригинальными. Например, два сына и дочка врио начальника ОП-3 УМВД России по Сургуту уверены, что их папа настоящий герой, потому что «он человек-паук. По ночам он уходит из дома, чтобы спасать людей!».

Три дочери старшего инспектора Инспекции УМВД России по ХМАО – Югре Игоря Вожакова знают, что их папа – герой, потому что «он всегда побеждает на соревнованиях».

А сын участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Белоярскому району Трофим Матюшкин считает своего папу героем, потому что «он добрый и помогает людям. Моего папу знают многие, а значит он герой!»

И еще разные ответы прозвучали от ребят:

«Мой папа – герой, потому что он смелый и сильный!»

«Мой папа – герой, потому что он охранят наш покой»

«Мой папа – герой, потому что он помогает людям и выручает их из беды»

«Мой папа – герой, потому что он всегда готов пожертвовать собой ради других».

По-особенному трогательные фотографии сотрудников, вернувших из длительных командировок, заняли особое место в фотовыставке. Момент теплой встречи стражей порядка со своими детьми, запечатленный на фотографии, без слов объясняет, почему папа – герой.