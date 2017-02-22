В Югре автоледи не справилась с управлением и зацепила «Рено Логан», пострадали 3 человека
Опубликовано: 22 февраля 2017, 9:36 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне утром в Нижневартовском районе, на 197 км автодороги Сургут-Нижневартовск, водитель автомобиля «Ниссан Нот» не справилась с управлением, машину занесло на встречку, где произошло столкновение с «Рено Логан».
В результате ДТП оба водителя, а также пассажир «Рено» получили травмы.
За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано 7 дорожных аварий, в которых 11 человек получили различные травмы, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.
Рубрики: Нижневартовский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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