В Осрбли стартовал Чемпионат мира 2017 по биатлону среди юниоров. В составе команды одна югорчанка
Опубликовано: 22 февраля 2017, 17:02 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня, 22 февраля, в словацком Осрбли стартует Чемпионат мира 2017 по биатлону среди юниоров. Напомним, что ранее ЧМ среди юниоров планировалось провести в Острове Псковской области, но из-за допингового скандала СБР пришлось отказаться от проведения чемпионата в России.
Всего в рамках юниорского чемпионата мира 2017 по биатлону в Осрбли будет разыграно 16 комплектов наград – у юниоров и юношей и девушек.
Накануне штаб сборной России определился с составом национальной команды на первенство в который вошли 20 спортсменов, выполнивших критерии отбора.
Юниоры: Игорь Малиновский (Омская обл. — Камчатский кр.), Никита Поршнев (Саратовская обл.), Кирилл Стрельцов (Москва), Василий Томшин (Свердловская обл.) и Никита Лобастов (Удмуртия).
Юниорки: Валерия Васнецова (Пермский кр.), Ксения Жужгова (Тюменская обл.), Екатерина Мошкова (ХМАО), Кристина Резцова (ХМАО) и Елизавета Каплина (ХМАО).
Юноши: Саид Каримулла Халили (Москва), Александр Мяконький (Удмуртия), Степан Парфёнов (Тюменская обл.), Илья Новопашин (Тюменская обл.) и Вячеслав Шелепов (Тюменская обл.).
Девушки: Екатерина Санникова (Тюменская обл.), Анастасия Рассказова (Москва), Анастасия Гореева (Московская обл.), Владислава Гаврилова (ХМАО) и Кристина Егорова (Удмуртия).
Юниорский чемпионат мира по биатлону 2017, расписание гонок (время мск):
22 февраля
13.00 — Индивидуальная гонка юноши
16.00 — Индивидуальная гонка девушки
23 февраля
13.00 — Индивидуальная гонка юниоры
16.00 — Индивидуальная гонка юниорки
24 февраля
13.00 — Спринт юноши
16.00 — Спринт девушки
25 февраля
13.00 — Спринт юниоры
16.00 — Спринт юниорки
26 февраля
13.00 — Гонка преследования юноши
14.00 — Гонка преследования юниоры
16.15 — Гонка преследования юниорки
17.20 — Гонка преследования девушки
27 февраля
13.00 — Эстафета юноши 27 фев 2017, пн 13:00
15.45 — Эстафета девушки 27 фев 2017, пн 15:45
28 февраля
13.00 — Эстафета юниоры
16.00 — Эстафета юниорки.