В Осрбли стартовал Чемпионат мира 2017 по биатлону среди юниоров. В составе команды одна югорчанка

Сегодня, 22 февраля, в словацком Осрбли стартует Чемпионат мира 2017 по биатлону среди юниоров. Напомним, что ранее ЧМ среди юниоров планировалось провести в Острове Псковской области, но из-за допингового скандала СБР пришлось отказаться от проведения чемпионата в России.

Всего в рамках юниорского чемпионата мира 2017 по биатлону в Осрбли будет разыграно 16 комплектов наград – у юниоров и юношей и девушек.

Накануне штаб сборной России определился с составом национальной команды на первенство в который вошли 20 спортсменов, выполнивших критерии отбора.

Юниоры: Игорь Малиновский (Омская обл. — Камчатский кр.), Никита Поршнев (Саратовская обл.), Кирилл Стрельцов (Москва), Василий Томшин (Свердловская обл.) и Никита Лобастов (Удмуртия).

Юниорки: Валерия Васнецова (Пермский кр.), Ксения Жужгова (Тюменская обл.), Екатерина Мошкова (ХМАО), Кристина Резцова (ХМАО) и Елизавета Каплина (ХМАО).

Юноши: Саид Каримулла Халили (Москва), Александр Мяконький (Удмуртия), Степан Парфёнов (Тюменская обл.), Илья Новопашин (Тюменская обл.) и Вячеслав Шелепов (Тюменская обл.).

Девушки: Екатерина Санникова (Тюменская обл.), Анастасия Рассказова (Москва), Анастасия Гореева (Московская обл.), Владислава Гаврилова (ХМАО) и Кристина Егорова (Удмуртия).

Юниорский чемпионат мира по биатлону 2017, расписание гонок (время мск):

22 февраля

13.00 — Индивидуальная гонка юноши

16.00 — Индивидуальная гонка девушки

23 февраля

13.00 — Индивидуальная гонка юниоры

16.00 — Индивидуальная гонка юниорки

24 февраля

13.00 — Спринт юноши

16.00 — Спринт девушки

25 февраля

13.00 — Спринт юниоры

16.00 — Спринт юниорки

26 февраля

13.00 — Гонка преследования юноши

14.00 — Гонка преследования юниоры

16.15 — Гонка преследования юниорки

17.20 — Гонка преследования девушки

27 февраля

13.00 — Эстафета юноши 27 фев 2017, пн 13:00

15.45 — Эстафета девушки 27 фев 2017, пн 15:45

28 февраля

13.00 — Эстафета юниоры

16.00 — Эстафета юниорки.