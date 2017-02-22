В Москве обсудили вопросы подготовки к VIII Съезду коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

Накануне, в Москве состоялось очередное заседание Координационного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в котором принял участие депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов.

В повестке дня главными были вопросы подготовки к проведению Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и VIII Съезда, который пройдет в Салехарде в марте этого года, а также изменения в Устав Ассоциации, создание института «Почетный Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

«В Салехарде Югру будет представлять самая большая делегация – около 30 человек. Такое внимание к мероприятию не случайно – на VIII Съезде будет избран президент Ассоциации сроком на 4 года», – уточнил Александр Вячеславович.

Кроме организационных вопросов, члены Координационного совета и Совета старейшин обсудили «Народную программу: Коренные-2021», которая должна стать главным ориентиром общественного движения коренных малочисленных народов на ближайшие четыре года и станет основой рекомендаций в проект итоговой Резолюции.

«Важным, для всех без исключения коренных малочисленных народов, традиционно является вопрос безвозмездного и беспрепятственного доступа к землям и биологическим ресурсам на исконной среде обитания. Помимо этого, по оценке экспертов, во всем мире в последнее время обострилась проблема сохранения, развития и передачи будущим поколениям нематериальных ценностей: языка, культуры, традиционных знаний природопользования», – высказал мнение парламентарий.

Сбор предложений в «Народную программу: Коренные -2021» был объявлен 1 февраля и продолжится до 1 марта 2017 года, после чего проект Программы будет направлен на обсуждение членам Координационного совета Ассоциации для его утверждения как основы будущих рекомендаций VIII Съезду.

«На федеральном уровне Югра была и остаётся ключевым игроком в вопросах сохранения и поддержки коренных народов. Многие наши предложения вошли в Программу. К нашему мнению прислушиваются, рекомендации ценят, а опыт – активно используют», – подвел итог совещанию депутат Думы автономного округа Александр Новьюхов.

В рамках заседания председателем Совета Старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов выбран Сергей Харючи. Также членам Координационного совета в качестве нового президента общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спасение Югры» была представлена Людмила Алферова.