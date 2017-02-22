Следственный комитет Югры не связывает смерть подростка в Пыть-Яхе с «группами смерти»
Опубликовано: 22 февраля 2017, 13:59 | Служба новостей "ЮграPRO"
Следственный отдел Пыть-Яха проводит проверку по факту смерти подростка.
Напомним, очередная трагедия в связи с суицидом подростка произошла накануне в 3 микрорайоне Пыть-Яха. Девятиклассник школы №5 решил покончить с жизнью, спрыгнув с крыши многоэтажки. Очевидцы, которые некоторое время даже вели переговоры с ребенком, вызвали полицию и бригаду «скорой помощи». Об этом корреспонденты «ЮграPRO» сообщали ранее.
Следственным отделом Пыть-Яха СУ СК РФ по Югре проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего, 2001 года рождения. По предварительным данным, подросток действительно совершил суицид. Однако, на данном этапе у следствия нет оснований полагать, что юноша состоял в так называемых «группах смерти», что могло привести к самоубийству.
Стоит сказать, в ходе проверки будут установлены объективные обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.
Рубрики: Общество, Происшествия, Пыть-Ях. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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