Следственный комитет Югры не связывает смерть подростка в Пыть-Яхе с «группами смерти»

Следственный отдел Пыть-Яха проводит проверку по факту смерти подростка.

Напомним, очередная трагедия в связи с суицидом подростка произошла накануне в 3 микрорайоне Пыть-Яха. Девятиклассник школы №5 решил покончить с жизнью, спрыгнув с крыши многоэтажки. Очевидцы, которые некоторое время даже вели переговоры с ребенком, вызвали полицию и бригаду «скорой помощи». Об этом корреспонденты «ЮграPRO» сообщали ранее.

Следственным отделом Пыть-Яха СУ СК РФ по Югре проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего, 2001 года рождения. По предварительным данным, подросток действительно совершил суицид. Однако, на данном этапе у следствия нет оснований полагать, что юноша состоял в так называемых «группах смерти», что могло привести к самоубийству.

Стоит сказать, в ходе проверки будут установлены объективные обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.