По итогам 2016 года прокуратура ХМАО пресекла более 200 нарушений миграционного законодательства

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа подвела итоги работы в сфере миграционного законодательства за 2016 год.

Прокурорами пресекались нарушения, связанные с привлечением мигрантов к трудовой деятельности, уведомлением миграционной службы об их прибытии, исполнением решений судов о выдворении за пределы Российской Федерации, выдачей паспорта гражданина Российской Федерации иностранному гражданину.

Установлены факты фиктивной регистрации иностранных граждан в жилых помещениях, по материалам проверок возбуждены уголовные дела.

В г.Когалыме прокуратура установила факт постановки на учет в жилом помещении иностранных граждан без фактического предоставления им данного жилья. По материалам прокурорской проверки органами внутренних дел за фиктивную постановку на учет иностранцев по месту пребывания возбуждено уголовное дело. По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к уголовной ответственности.

Выявлены случаи заключения гражданами Российской Федерации с иностранцами фиктивных браков с целью получения гражданства Российской Федерации.

По иску Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры судом признан недействительным брак между гражданкой России и гражданином Республики Таджикистан в связи с тем, что последний для регистрации брака представил в отдел ЗАГСа заведомо подложную справку об отсутствии записи акта гражданского состояния. При этом он состоял в зарегистрированном браке с гражданкой Республики Таджикистан, что препятствовало регистрации брака.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки органами внутренних дел в отношении указанного лица за подделку документа возбуждено уголовное дело.

В Берёзовском районе по материалам прокурорской проверки должностное лицо миграционной службы привлечено к уголовной ответственности за незаконную выдачу иностранному гражданину паспорта гражданина Российской Федерации.

Всего в текущем году выявлено свыше 200 нарушений закона, в целях их устранения внесено 40 представлений, в суды предъявлено 6 исковых заявлений, принесено 14 протестов, по материалам прокурорской проверки возбуждено 20 уголовных дел. По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено около 40 виновных лиц.