Мэр Нефтеюганска Дегтярев вновь попался на лжи?!

Мэру Нефтеюганска ХМАО пришлось под давлением прокуратуры уволить своего заместителя. Недавно назначенный Павел Прокопович написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Свой пост чиновник покидает после найденных прокуратурой нарушений при трудоустройстве.

Напомним, что главе города Сергею Дегтяреву Нефтеюганская межрайонная прокуратура внесла представление на устранение нарушений, выявленных после проверки. Выяснилось, что недавно назначенный заместитель главы Павел Прокопович не соответствует занимаемой должности.

Тогда по внесенному представлению глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев выступил с ответным заявлением, в котором утверждал, что у Прокоповича есть не только нужное образование, но и необходимый стаж.

«Павел Прокопович имеет необходимое экономическое образование и стаж работы с 2008 года. Конкурс на должность заместителя главы города перед назначением Прокоповича не проводился из-за служебной необходимости и заключения с ним срочного трудового договора. Вместе с тем, сформированные на конкурсной основе кадровый резерв или резерв управленческих кадров на эту должность отсутствовал», — уточнил Дегтярев.

Стоит отметить, что Прокопович Павел Александрович в администрации города Нефтеюганска координировал и контролировал деятельность департамента по делам администрации, отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами. И это с экономическим образованием?!

Согласно официальным данным сайта администрации, Прокопович родился 10 марта 1989 года в городе Нефтеюганске. Образование — Российский государственный социальный университет. Город Москва. (2010). Квалификация по диплому: Экономист.

Трудовая деятельность: менеджер ООО «Гео-информ»; ведущий специалист администрации с.п. Каркатеевы; помощник депутата Думы Югры Сергея Дегтярева; руководитель Нефтеюганского городского отделения «Молодая гвардия – Единая Россия»; первый заместитель руководителя регионального исполкома Ханты-Мансийского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

«Его образование, конечно, несовместимо с его обязанностями. Экономист здесь не подходит. Как правило, чиновники этой сферы должны иметь юридическое образование, еще добавляют менеджмент, государственный или муниципальный — должно быть так. На самом деле, с экономическим образованием он, наверное, был бы полезен руководителю департамента инвестиций и экономики, который создан в администрации. Для чего вообще нужен такой заместитель Дегтяреву? Взаимодействие с правоохранительными органами, как правило, решает глава лично. Почему? Потому что это очень серьезные вопросы, например, борьба с коррупцией. Решать эти вопросы должен глава города, и для чего ему тогда создавать прослойку и повышать риски для себя? Информацию по коррупционным делам глава должен знать первым и быстро принимать решения. Вот в плане функционала для меня это тоже непонятно, зачем чинуше такой заместитель?» — прокомментировал ситуацию эксперт Общероссийского народного фронта Югры Алексей Савоськин.

Информацию об увольнении Прокоповича в понедельник, 20 февраля, предоставил интернет-изданию«URA.RU» мэр муниципалитета Сергей Дегтярев.

«Дело в том, что ему [Павлу Прокоповичу] несколько не хватает стажа. Но весь функционал он полностью выполнял, образование имеет подходящее. Просто в отделе кадров не обратили внимания на это и не уведомили», — комментирует ситуацию Дегтярев.

Да тут не только стажа, тут даже опыта руководящей работы нет, работа в партии — не в счет. А образование экономическое нисколько не вяжется с кураторством по взаимодействию с правоохранительными органами и тем более по делам администрации. По мнению редакции, господин Дегтярев, будучи юристом, должен это знать, а не «сваливать» все на отдел кадров.

«Вот отдел кадров, я уверен, доложил ему полностью. Кадровики — народ серьезный. Отдел кадров просмотреть не может, потому что они ставят «визу». Так что Дегтярев ,скорее всего, лжет, я думаю. Из его последних действий следует, что Дегтярев пытается организовать свой круг, в основном, из непрофессионалов, и окружить себя своими доверенными людьми. А на счет «профессионализма» его людей возникают вопросы уже на всех уровнях: от депутатов до губернатора. Да, представьте, на сегодняшний день эта ситуация уже дошла и до губернатора. Не удивлюсь если через месяц-другой, как негативный пример, это будет известно в администрации президента в Москве. Дегтярев эти вещи не понимает. Он не видит проблем города и не формирует команду для их решения. а действует как депутат, пытаясь сформировать в некотором смысле вторую думу.» — поясняет Савоськин.

«ЮграPRO» сообщало Губернатор Югры Наталья Комарова, находясь в феврале с рабочей поездкой в Нефтеюганске, указала мэру Дегтяреву на недостатки в работе по недостроенным объектам.

100 дней после «приказа»

Напомним, что Дегтярев назначен на должность мэра города Нефтеюганска 26 октября 2016 года. Ранее он работал заместителем председателя Думы ХМАО-Югры, председателем комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению. Имеет высшее юридическое образование. О том, что сделано возглавляемой им администрацией за этот период, редакция «ЮграPRO» получила комментарий Алексея Савоськина.

«Необходимо решать вопросы города, которые сейчас вообще не рассматриваются. Прошло уже 100 дней. Команду он создал? – Не создал. Вопросы города решил? –Не решил. Люди довольны? –Не довольны. Губернатор не довольна. Единственное, что он сделал – снес балки, но это моя команда, я писал в прокуратуру. Он это сделал, но пошаговая инструкция была от меня».

О проблеме балков в Нефтеюганске корреспонденты ИА ранее сообщали в материале «Коррумпированный бизнес опутал один из городов Югры. Дегтярев под угрозой подкупа».

И о том, что администрация Нефтеюганска обманула Губернатора Наталью Комарову, корреспонденты «ЮграPRO» сообщали ранее. «Громкую» историю с заместителем также прокомментировал «фронтовик» Алексей Савоськин, — «Сегодня уже понятно, что Дегтярев пытается выкрутиться перед всеми: перед депутатами, перед горожанами, перед губернатором. А сегодня есть риск, что вся информация уйдет в Администрацию президента, потому что у многих людей терпение уже заканчивается. Город по инерции катиться. Вопрос куда?».

Подобных материалов на уже устоявшегося мэра несчастного Нефтеюганска на просторах интернета накопилась масса. И работают журналисты не зря — люди пишут, читают, сочувствуют нефтеюганцам. Однако до самого чиновника «четвертая власть», к сожалению, докричаться не в силах. Но редакция нашего интернет-издания надежды, быть услышанной, не теряет и еще раз напоминает г-ну Дегтяреву детскую истину, что лгать — нехорошо, ведь «тайное всегда становится явным».