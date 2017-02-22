Хоккеисты «Мамонтов Югры» приглашают на домашние матчи

В Ханты-Мансийске 22 и 23 февраля хоккеисты «Мамонтов Югры» проведут заключительные домашние матчи в рамках регулярного чемпионата МХЛ. Соперником югорчан станет команда «Кузнецкие Медведи».

Новокузнечане – принципиальный соперник «Мамонтов» в гонке за путевку в плей-офф. Наших хоккеистов от заветной восьмой строчки восточной конференции отделяют всего несколько очков. Матчи с этим соперником всегда проходят в упорной борьбе. В этом сезоне команды уже встречались в Новокузнецке, оба матча северяне проиграли. Поэтому, во что бы то ни стало, нужно брать реванш!

За «Мамонтов Югры» сыграют наши игроки юниорской и молодежной сборных России: Кирилл Беляев, Александр Яремчук, Павел Шэн, Кирилл Попов, Данила Галенюк, Кирилл Кожевников.

23 февраля в День защитника Отечества, в Ледовом дворце спорта развернется армейская кухня! Все желающие смогут принять участие в конкурсах, выиграть призы от клуба.

Напоминаем, что студентам, школьникам и владельцам абонементов ХК «Югра» — вход бесплатный.

22 февраля начало матча в 19.00, 23 февраля — в 17.00