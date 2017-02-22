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«Газпромнефть-Хантос» продолжает реализацию программы по воспроизводству водных биоресурсов в 2017 году

Опубликовано: 22 февраля 2017, 14:09 | Служба новостей "ЮграPRO"

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«Газпромнефть-Хантос» в 2017 году продолжает программу мероприятий, направленных на искусственное воспроизводство биоресурсов. Предприятие заключило договор с национальной компанией «Ягурь-Ях», в рамках которого летом этого года в Обь-Иртышский бассейн будет произведен выпуск 16 млн мальков пеляди.

Благодаря реализации программы по сохранению биологического разнообразия «Газпромнефть-Хантос» в 2016 году осуществил выпуск более 33 миллионов мальков ценных пород рыбы – муксуна и пеляди из озер Деревенский Сор в Кондинском районе и Зимний Сор в Ханты-Мансийском районе ХМАО – Югры в реки Конда и Иртыш. Мальки рыб были выращены в озерах в условиях, близких к природным. В 2015 году в реку Иртыш было выпущено более 265 тыс. мальков сибирского осетра.

 «В своей деятельности «Газпромнефть-Хантос» руководствуется принципом рационального использования природных ресурсов. Компания выстраивает стратегию своего развития на основании качественного и ответственного подхода к охране окружающей среды. Реализация программы по сохранению биологического разнообразия позволяет улучшить экологическое состояние акватории северных рек и сохранить природу Югры для будущих поколений», — сказал генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Доктор.

Благодаря комплексному подходу и реализации природоохранных мероприятий «Газпромнефть-Хантос» дважды был удостоен золотой медали и диплома лауреата всероссийского конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».

 

 

Рубрики: ТЭК, Экология. Метки: , .


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Комментарии

  1. Римский Банк:
    22 февраля 2017 в 14:52

    Но Вот начали понимать нефтяники что скоро по трубам пойдет югорская пресная вода в Китай.

    Ответить

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