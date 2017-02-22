54 человека эвакуировали с поезда в Югре, поступило сообщение о бомбе
Опубликовано: 22 февраля 2017, 10:59 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне вечером в ЕДДС Пыть-Яха поступило сообщение о нахождении бомбы в 15 вагоне пассажирского поезда «Нижневартовск-Уфа».
Поезд приближался к Пыть-Яху, и в момент его остановки на городской станции все необходимые службы города уже прибыли.
В срочном порядке 54 человека, находящиеся в 15 вагоне, были эвакуированы и для временного обогрева размещены в автобусах. Кроме того, для экстренной эвакуации людей были подготовлены пункты пребывания.
Подозрительный вагон исследовали кинологи. По итогу стало известно, что информация о бомбе — ложная. Оказалось, пассажиры — жители Нижневартовска, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения при снятии с поезда и решили «пошутить». Шутники в настоящее время арестованы, ведется следствие.
Глава Пыть-Яха Олег Ковалевский высказал свою точку зрения на ЧП, — сообщает пресс-служба Администрации Пыть-Яха.
«Хорошо, что информация о минировании не подтвердилась, — подчеркнул руководитель, — однако в любом случае, я благодарен всем, кто сумел в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для обследования поезда, а также организации эвакуации и транспортировки людей».