Среда, 22 февраля 2017 18+

Комментарии:

2 гектара земли в Югре залили нефтью, возбуждено уголовное дело

Опубликовано: 22 февраля 2017, 16:26 | Служба новостей "ЮграPRO"

gpz3

Следственный комитет на основании материалов природоохранной прокуратуры возбудил уголовное дело по статье 247 УК РФ, а именно, нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Известно, что разлив на участке лесного фонда площадью почти 2 га произошел в июне минувшего года, при проведении работ по демонтажу магистрального нефтепровода в Нижневартовском районе.

При исследование пробы почвы, отобранной в месте загрязнения, зафиксировано превышение в ней нефтепродуктов в 1,5 раза по сравнению с естественными природными показателями почвы в районе разлива.

Стоит сказать, в настоящее время следствие устанавливает организацию и конкретных лиц, которые допустили нарушения экологического законодательства и создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде. В рамках уголовного дела будет проведена экологическая судебная экспертиза, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.

Рубрики: Нижневартовский район, Сургут, Экология. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

294
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

В Осрбли стартовал Чемпионат мира 2017 по биатлону среди юниоров. В составе команды одна югорчанка

Опубликовано 22 февраля 2017, 17:02

Сегодня, 22 февраля, в словацком Осрбли стартует Чемпионат мира 2017 по биатлону среди юниоров. Напомним, что ранее ЧМ среди юниоров планировалось провести в Острове Псковской области, но из-за допингового скандала СБР пришлось отказаться от проведения чемпионата ... Читать полностью >>

Следственный комитет Югры не связывает смерть подростка в Пыть-Яхе с «группами смерти»

Опубликовано 22 февраля 2017, 13:59

Следственный отдел Пыть-Яха проводит проверку по факту смерти подростка. Напомним, очередная трагедия в связи с суицидом подростка произошла накануне в 3 микрорайоне Пыть-Яха. Девятиклассник школы №5 решил покончить с жизнью, спрыгнув с крыши многоэтажки. Очевидцы, которые ... Читать полностью >>

Мужчины с Марса, женщины с Венеры: версия связистов

Опубликовано 22 февраля 2017, 11:23

Мужчины проводят время ВКонтакте и Facebook, а женщины в Одноклассниках и Instagram. К такому выводу пришли эксперты Уральского «МегаФона», исследовав мобильные предпочтения миллионов клиентов компании в преддверие праздников 23 февраля и 8 марта. С мобильных устройств ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO