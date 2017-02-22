2 гектара земли в Югре залили нефтью, возбуждено уголовное дело
Опубликовано: 22 февраля 2017, 16:26 | Служба новостей "ЮграPRO"
Следственный комитет на основании материалов природоохранной прокуратуры возбудил уголовное дело по статье 247 УК РФ, а именно, нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Известно, что разлив на участке лесного фонда площадью почти 2 га произошел в июне минувшего года, при проведении работ по демонтажу магистрального нефтепровода в Нижневартовском районе.
При исследование пробы почвы, отобранной в месте загрязнения, зафиксировано превышение в ней нефтепродуктов в 1,5 раза по сравнению с естественными природными показателями почвы в районе разлива.
Стоит сказать, в настоящее время следствие устанавливает организацию и конкретных лиц, которые допустили нарушения экологического законодательства и создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде. В рамках уголовного дела будет проведена экологическая судебная экспертиза, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.
Рубрики: Нижневартовский район, Сургут, Экология. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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