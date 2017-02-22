2 гектара земли в Югре залили нефтью, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет на основании материалов природоохранной прокуратуры возбудил уголовное дело по статье 247 УК РФ, а именно, нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Известно, что разлив на участке лесного фонда площадью почти 2 га произошел в июне минувшего года, при проведении работ по демонтажу магистрального нефтепровода в Нижневартовском районе.

При исследование пробы почвы, отобранной в месте загрязнения, зафиксировано превышение в ней нефтепродуктов в 1,5 раза по сравнению с естественными природными показателями почвы в районе разлива.

Стоит сказать, в настоящее время следствие устанавливает организацию и конкретных лиц, которые допустили нарушения экологического законодательства и создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде. В рамках уголовного дела будет проведена экологическая судебная экспертиза, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.