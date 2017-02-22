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16-летний подросток спрыгнул с крыши многоэтажки в ХМАО, мальчик умер в больнице

Опубликовано: 22 февраля 2017, 10:31 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Очередная трагедия в связи с суицидом подростка произошла накануне в 3 микрорайоне Пыть-Яха. Девятиклассник школы №5 решил покончить с жизнью, спрыгнув с крыши многоэтажки. Очевидцы, которые какое-то время даже вели переговоры с ребенком, вызвали полицию и бригаду скорой помощи. На место происшествия прибыл глава города Олег Ковалевский.

Мальчик умер в больнице. Известно, что до отчаянного шага ребенок написал предсмертную записку. Сейчас ведется расследование. Есть две версии причины самоубийства: семейная бытовая ссора или участие в онлайн игре «Синий кит».

Глава Пыть-Яха Олег Ковалевский выразил соболезнование семье мальчика.

«В Пыть-Яхе уже усилена профилактическая работа с родителями детей в части контроля досуга детей в «онлайн-режиме, — сказал Олег Ковалевский. – однако сегодня мы должны бить во все колокола, призывая детей не вступать в запрещенные сообщества, а родителей – интересоваться досугом детей».

В администрации города сообщают, что во всех школах уже в ближайшие дни пройдут внеочередные родительские собрания, на которых центральным вопросом повестки станет – взаимоотношение родителей и детей.

Рубрики: Общество, Происшествия, Пыть-Ях. Метки: , , , , .


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Комментарии

  1. игорь.:
    22 февраля 2017 в 10:36

    Интернет нужно запретить РФ

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