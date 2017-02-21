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В Югре новое назначение в силовом ведомстве

Опубликовано: 21 февраля 2017, 16:18 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Накануне подписан приказ о назначении на должность руководителя Березовского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по ХМАО майора юстиции Белоглазова Петра Николаевича.

Петр Белоглазов в 2000 году окончил Московский государственный социальный университет. С 2004 года проходил службу в органах внутренних дел. В 2011 году назначен на должность следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, в 2012 году – на должность заместителя руководителя того же отдела, в 2014 году – на должность инспектора отдела процессуального контроля следственного управления. В 2015-2017 гг. Белоглазов П.Н. занимал должность заместителя руководителя Нефтеюганского межрайонного следственного отдела.

Стоит сказать, что  работая на различных должностях в следственном управлении, Белоглазов П.Н. грамотно исполнял служебные обязанности. Неоднократно поощрялся правами руководителя следственного управления. В 2013 году награжден Председателем Следственного комитета Российской Федерации медалью «За безупречную службу» I степени, сообщает пресс-служба СКР по Югре.

Рубрики: Березовский район. Метки: , , , , .


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