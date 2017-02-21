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В ХМАО «Камаз» протаранил маршрутное такси, пострадали 6 пассажиров

Опубликовано: 21 февраля 2017, 9:53 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Накануне утром, в Нижневартовске, водитель «Камаза», в районе улицы 2П-2 на перекрестке неравнозначных дорог, не пропустил автомобиль «ГАЗель» — машины столкнулись. В результате дорожной аварии 6 пассажиров «Газели» получили различные травмы.

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 7 ДТП, 12 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: , , , .


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