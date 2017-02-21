В ХМАО «Камаз» протаранил маршрутное такси, пострадали 6 пассажиров

Похожие:

На 65-м году скончался посол России при ООН Виталий Чуркин Постоянный полпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в понедельник в Нью-Йорке. Виталий Чуркин занимал должность посла России при ООН с 8 апреля 2006 года. Книга соболезнований будет открыта в постоянном представительстве России при ООН ... Читать полностью >>

Югорский биатлонист Алексей Волков – чемпион мира! Свой весомый вклад в победу в эстафете на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене внес и представитель югорской спортивной школы – Алексей Волков. Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири) и олимпийский чемпион ... Читать полностью >>