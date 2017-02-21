С чего начинают мобильный разговор мужчины

Уральские мужчины придерживаются творческого подхода в решении мобильных вопросов. По данным аналитиков «МегаФона», мужчины – абоненты оператора чаще женщин устанавливают мелодии вместо стандартных телефонных гудков.

В преддверии Дня защитника Отечества связисты обнародовали портрет пользователя услуги «Замени гудок». Как оказалось, подключать мелодию вместо гудков на Урале – большая прерогатива мужчин, чем женщин. Чаще других сервис выбирают абоненты в возрасте от 18 до 25 лет и от 30 до 36 лет.

Топ-популярных мелодий на Урале возглавляют:

«Там за туманами» — ЛЮБЭ «Вдвоем» — Наргиз и Максим Фадеев «Калым» - Мурат Тхагалегов «Что такое осень» — ДДТ «Экспонат» - Ленинград

Интересно, что мужчины, как правило, предпочитают раз в месяц обновлять мелодию, женщины в своих предпочтениях более постоянны – не чаще одного раза в квартал. 25% пользователей услуги вместо гудка устанавливают шутки и анекдоты. Среди самых популярных на Урале:

«Ало кисунь, ты уже здесь?» — группы Ленинград «Зацените важное разъяснялово» — СуперМедиа «Россия-матушка» — Прикол Студия

«Все больше жителей Урала предпочитают начинать разговор с собеседником с любимых мелодий: за последние 12 месяцев популярность услуги «Замени гудок» в нашем регионе выросла в 2,5 раза. Среди общего количества абонентов данного сервиса мужчин почти на 20 тысяч больше, чем женщин», – отметил Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале.

На территории действия сети Уральского филиала компании устанавливать мелодии или шутки вместо обычных телефонных гудков, которые слышат звонящие, чаще других предпочитают жители четырех регионов: ХМАО-Югры, Свердловской области, Пермского края и Челябинской области.

Накануне Дня защитника Отечества абоненты «МегаФона» могут подключить бесплатно «тест драйв» услуги «Замени гудок» в течение 7 дней, набрав короткую команду *707#. С восьмого дня и все последующие стоимость пользования услугой составит 2,5 рубля в сутки.

Также клиенты оператора могут установить себе понравившуюся мелодию, как у друга, с сервисом «Копирование одной кнопкой». Для этого достаточно позвонить другу и нажать клавишу «звёздочка», пока звучит музыка. Подробности на сайте www.megafon.ru.

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 200 000 абонентов.