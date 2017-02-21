На этой неделе в Югре будет тепло и дождливо

Наступившая короткая неделя порадует югорчан теплой погодой. Однако, яркого солнца ждать не приходится, во многих городах Югры на этой неделе синоптики обещают дождь со снегом.

Так, в окружном центре ХМАО уже со среды может установиться плюсовая температура, сообщает Российский гидрометцентр. Но ночью все же будет прохладно – 10 градусов ниже нуля.

Югорским мужчинам погода также благоволит. 23 февраля, в День Защитников Отечества, в Ханты-Мансийске днем столбик термометра будет стоять на отметке 0 градусов, ночью -2.

В таком же ритме пройдут оставшиеся выходные дни в Югре: температура днем вряд ли опустится ниже -3 градусов, сообщает Росгидрометцентр.