На 65-м году скончался посол России при ООН Виталий Чуркин

Постоянный полпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в понедельник в Нью-Йорке.

Виталий Чуркин занимал должность посла России при ООН с 8 апреля 2006 года. Книга соболезнований будет открыта в постоянном представительстве России при ООН с 21 по 23 февраля.

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем, пишет газета New York Post. По данным бывшего заместителя генерального секретаря ООН Сергея Орджоникидзе, непосредственной причиной смерти Чуркина стала сердечная недостаточность.