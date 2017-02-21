На 65-м году скончался посол России при ООН Виталий Чуркин
Опубликовано: 21 февраля 2017, 8:52 | Служба новостей "ЮграPRO"
Постоянный полпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в понедельник в Нью-Йорке.
Виталий Чуркин занимал должность посла России при ООН с 8 апреля 2006 года. Книга соболезнований будет открыта в постоянном представительстве России при ООН с 21 по 23 февраля.
По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем, пишет газета New York Post. По данным бывшего заместителя генерального секретаря ООН Сергея Орджоникидзе, непосредственной причиной смерти Чуркина стала сердечная недостаточность.
Рубрики: Общество, Политика, Страна и Мир. Метки: Виталий Чуркин, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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