Мошенники окружного центра Югры специализируются на «продажах» маленьких собачек

В дежурную часть Ханты-Мансийска обратилось сразу несколько жителей окружного центра с заявлениями о том, что какие-то люди, разместив на «Авито» объявление о продаже щенка породы «померанский шпиц», похитили у покупателей деньги.

Сумма ущерба варьируется от 5000 до 75 000. По словам потерпевших, «продавец» просил предоплату за щенка и обещал доставить его в любой город Югры. Осознав, что злоумышленник не спешит выполнять свое обещание, ханты-мансийцы поспешили в полицию.

По данному факту сейчас проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к преступления.

Стоит отметить, что с начала года в полиции Ханты-Мансийска зафиксировано более 10 фактов мошенничества, сообщили в пресс-службе МОМВД России «Ханты-Мансийский».