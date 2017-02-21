Мошенники окружного центра Югры специализируются на «продажах» маленьких собачек
Опубликовано: 21 февраля 2017, 12:42 | Служба новостей "ЮграPRO"
В дежурную часть Ханты-Мансийска обратилось сразу несколько жителей окружного центра с заявлениями о том, что какие-то люди, разместив на «Авито» объявление о продаже щенка породы «померанский шпиц», похитили у покупателей деньги.
Сумма ущерба варьируется от 5000 до 75 000. По словам потерпевших, «продавец» просил предоплату за щенка и обещал доставить его в любой город Югры. Осознав, что злоумышленник не спешит выполнять свое обещание, ханты-мансийцы поспешили в полицию.
По данному факту сейчас проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к преступления.
Стоит отметить, что с начала года в полиции Ханты-Мансийска зафиксировано более 10 фактов мошенничества, сообщили в пресс-службе МОМВД России «Ханты-Мансийский».
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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