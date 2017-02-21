Масленичная неделя в Югре. Какие продукты купить в домашний холодильник?

В этом году Масленичная неделя продлиться до 26 февраля. Масленица – это, прежде всего, обильная и сытная пища, среди которой блины являются основным угощением и символом праздника.

«К выбору продуктов для приготовления любимых блюд в преддверии традиционного праздника рекомендуем относиться особенно внимательно, также необходимо серьезно отнестись и к хранению продуктов в домашних условиях»,- сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Чтобы обезопасить себя от возможных пищевых отравлений при покупке пищевых продуктов, рекомендуем воспользоваться несколькими советами:

Целая упаковка, товар не просрочен

Для того чтобы не разочароваться в покупке необходимо удостоверьтесь в целостности упаковки приобретаемого продукта. Кроме того, не берите много продуктов, закупайте только те, которые вам понадобятся для приготовления праздничных блюд и которые точно будут использованы до конца указанного производителем срока.

Мука для блинчиков в бумажном пакете

Покупая муку, следует отдать предпочтение фасовке в бумажные пакеты, чтобы она могла «дышать» и дольше сохранять свои свойства. Дело в том, что муку в полиэтиленовом пакете необходимо периодически встряхивать, а если она хранится больше двух-трех месяцев, то даже просеивать. А еще качественная мука должна быть без посторонних включений.

Жирность молока не влияет на полезность

С молоком все сложнее. Первое, на что необходимо обратить внимание — это дата выработки продукта, срок годности и условия хранения. Чем меньше срок годности, тем лучше и полезнее продукт, тем меньше в нем консервантов и других пищевых добавок. Упаковка не должна быть вздута, нарушена, она должна быть сухой и чистой. Уже после покупки молочка, дома, обязательно убедитесь, что продукт безопасен: имеет свойственный ему запах, консистенцию, не должно быть затхлого, плесневелого, резкого запаха, изменения цвета. Кстати, показатель жирности продукции совершенно не влияет на полезность молочных продуктов. Хотя, слишком жирные продукты хуже усваиваются организмом. Оптимальный вариант — не более 2,5%.

Чистые яйца – вкусные блины

При покупке куриного яйца необходимо помнить, в магазине этот продукт не должен соседствовать с нефасованными продуктами, готовыми к употреблению. Яички необходимо выбирать только целые, с чистой скорлупой, без насечек, без пороков.

Растительное масло боится света

После покупки растительное масло нужно перелить в стеклянную емкость с крышкой. На свету в растительном масле разрушается ценный витамин Е, поэтому храним его в темном месте.

Покупные блины должны быть светлыми

Для занятых или ленивых югорчан тоже есть совет. Покупные блинчики могут быть упакованы в полиэтиленовую или картонную упаковку. Конечно, полиэтиленовая значительно упрощает выбор, ведь есть возможность рассмотреть продукт. Блины в упаковке должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может колебаться от кремового до слегка коричневого. Слипшимся блинам говорим «нет». Слиплись — значит продукт неправильно хранился и повторно замораживался. Еще одним признаком повторной заморозки является потемневшее тесто блинчиков. Изучите состав блинов, в идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. И не забывайте смотреть срок годности «просрочка» может оказаться опасной для здоровья и вызвать пищевое отравление.

Чтобы праздник был в радость

Также помните о принципах рационального питания: главным образом, не переедать и не увлекаться алкогольными напитками. Чтобы застолье прошло без проблем, чередуйте потребление жирных и жареных блюд с потреблением овощей — они помогают переваривать пищу, советует пресс-служба Управления Роспотребнадзора по ХМАО.