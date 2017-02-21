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Депутат Алексей Андреев о вере и благотворительности

Опубликовано: 21 февраля 2017, 12:21 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Следование традициям российской благотворительности – давний ориентир работы депутата Думы Югры, учредителя фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ» Алексея Андреева. Ежегодно окружным парламентарием оказывается поддержка различных направлений религиозной деятельности – строительство, реконструкция и наполнение учреждений, поддержка мероприятий воскресных школ, создание просветительских брошюр и развитие творчества верующих жителей. Такую позицию Алексей Андреев объясняет тем, что вера – это основа культурной базы любого русского человека.

Содействие строительству и реконструкции религиозных учреждений оказывается Алексеем Андреевым в том числе и из депутатского фонда. К примеру, полмиллиона рублей было потрачено на ремонтные работы в Храме Покрова Божией Матери в Мегионе, 250 тысяч рублей – на ремонт Приход Храма в честь преподобномученицы великой княгини Елизаветы.

«Являясь верующим человеком я знаю, насколько важен духовно-нравственный мир человека, насколько бережно люди относятся к своей вере. С такой позиции легко с уважением относиться к представителям любой конфессии, приверженцам каждой религии – ведь нас объединяет именно чувство веры. Поэтому я считаю возможным помогать не только православной церкви, нет ничего странного в том, что православный человек помогает людям иной веры, ведь язык милосердия и сострадания понятен каждому», — считает Алексей Андреев.

Так, парламентарием было выделено 800 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации для реконструкции мечети в Мегионе по обращению мусульманской религиозной организации «Махалля» – на данный момент уже ведется реконструкция учреждения.

Помимо этого, фондом развития города «МЫ ВМЕСТЕ» была оказана финансовая помощь в проектировании и испытании прочности свай для строительства капитального храмового здания в поселке Высокий – со счета благотворительной организации было выделено 200 тысяч рублей по обращению настоятеля прихода Храма святых апостолов Петра и Павла, священника Виталия Любецкого. Работы были выполнены ханты-мансийским филиалом строительной компании «АВТОБАН», находящейся под руководством Алексея Андреева.

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Также 175 тысяч рублей было выделено фондом «МЫ ВМЕСТЕ» на разработку проектно-сметной документации для строительства часовни в честь Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных на территории городского кладбища. Главным источником финансирования стройки стала благотворительная помощь представителей различных городских сообществ и пожертвований жителей Мегиона, которые приобрели более 1000 именных кирпичей, впоследствии заложенных в стены часовни. Позднее, фондом развития города «МЫ ВМЕСТЕ» было выделено 220 тысяч рублей на приобретение купола для кладбищенской часовни.

Оказание помощи в рамках обращений от религиозных учреждений и верующих жителей ведется Алексеем Андреевым еще с прошлого депутатского срока – с 2011 года, когда Алексей Владимирович был избран членом Думы Югры пятого созыва. В течение шести лет в адрес окружного парламентария поступали самые различные обращения от религиозных представителей. Так, по сложившейся традиции, ежегодно оказывается финансовая поддержка на проведение различных общегородских, православных и мусульманских праздников.  Югорским депутатом принимается участие в организации работы воскресных школ, летних религиозных площадок, творческих фестивалей и спортивных конкурсов. При поддержке парламентария ведется благоустройство прихрамовых территорий – к примеру, в Пыть-Яхе были приобретены лавочки для Храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

 «Среди того потребительского отношения к жизни, которое транслируется нам со всех сторон, очень важно сохранить в себе нравственную, духовную составляющую. Вера, вне разделения на конфессии, учит нас главным в жизни вещам – доброте, милосердию, бескорыстной помощи, сплочению. Можно ходить в церковь или не ходить, но нельзя отрицать правильности нравственных установок, дающихся нам религией», — отмечает депутат Думы Югры Алексей Андреев.

Рубрики: Общество, Политика. Метки: , , .


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