Аборигены Югры обратились к Владимиру Путину за помощью. Заседание ООН в Ханты-Мансийске под угрозой?

Заседанию ООН по правам коренных народов в Ханты-Мансийске предшествуют громкие «политические скандалы», разворачивающиеся вокруг нефтедобычи в Природном парке «Нумто». Гринпис России, учёные-этнографы и представители коренных народов Югры призвали президента России Владимира Путина защитить «Природный парк «Нумто». Угрозе, нависшей над этим уникальным природным комплексом, была посвящена пресс-конференция, прошедшая 20 февраля в Москве, сообщается на официальном сайте Гринпис России.

Напомним, что «скандал» с природным парком «Нумто» приобрел российские масштабы после принятия регионального документа: Постановление Правительства ХМАО от 28 октября 2016 года N 415-п «О Положении О природном парке «Нумто», который отменил Постановление Правительство Ханты-Мансийского автономного округа от 13 февраля 2001 года N 54-п «Об утверждении проекта зонирования природного парка окружного значения «Нумто». И то ли специально, то ли это случайность, но подписал это постановление первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин.

Желание компании «Сургутнефтегаз» добывать нефть на самом ценном участке Природного парка «Нумто» возмутило десятки тысяч российских граждан, подписавшихся под петицией Гринпис России. Против изменения зонирования парка выступили Советник президента Российской Федерации Михаил Федотов, Общероссийский народный фронт и ряд известных российских учёных.

Выступают против и коренные жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Объехав множество стойбищ, оленеводы уже собрали более 600 подписей коренных жителей под обращением к президенту России с просьбой защитить «Нумто» и продолжают их собирать. Инициативу провести этот сбор подписей выдвинули учёные-этнографы. Отметим, в зоне водно-болотных угодий находятся ключевые места обитания редких и исчезающих растений и животных, занесённых в Красную книгу РФ и округа. На этой территории неоднократно отмечался и редчайший белый журавль — стерх, сохранение которого находится под особым вниманием президента.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, заседание экспертного сообщества организации объединенных наций по правам коренных народов впервые пройдет в России — в Ханты-Мансийске. Мероприятие под эгидой ООН пройдет с 17 по 21 марта 2017 года. Власти региона заявляют, что опыт Югры по обеспечению устойчивого развития коренных малочисленных народов был выбран в качестве успешного и перспективного для его изучения и дальнейшего тиражирования в мире. Эти слова плохо сочетаются с расширением нефтедобычи рядом с главной святыней народов ханты и лесные ненцы.

Отметим, что на сегодняшний день на территории «Природного парка «Нумто» получила развитие следующая «хозяйственная деятельность «Сургутнефтегаза», о чем сообщил корреспонденту «ЮграPRO» источник из органов исполнительной власти Югры:

«Пробурено 388 скважин, в эксплуатации – 282

разведочных скважин -71

протяженность нефтепроводов — 496 км

протяжённость нефтепроводов, требующих замены — 4.7 км

протяжённость дорог — 107 км

протяжённость ЛЭП — 245 км

количество ДНС – 3

количество кустовых площадок – 35

количество отработанных отходов бурения – 37 тыс. тонн

3 карьера под добычу песка

количество стационарных источников выбросов в атмосферу – 225

факелов с постоянным режимом работы(что запрещено) – 3 единицы».