7-й этап Кубка мира. В состав сборной России попала лишь одна биатлонистка из Югры. Расписание гонок
Опубликовано: 21 февраля 2017, 13:48 | Служба новостей "ЮграPRO"
7-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2016-2017 пройдет в Пхёнчхане (Южная Корея), со 2-го по 5-ое марта.
Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович назвал состав команды, который отправится на седьмой этап Кубка мира 2016/2017 в олимпийский Пхенчхан, — «Состав команды уже определен. 26 числа команда улетает в Корею. В команду вошли четыре спортсменки, которые участвовали в чемпионате мира, — это Светлана Слепцова (Югра), Татьяна Акимова (Чувашия), Ирина Старых (Курган) и Ирина Услугина (Тюменская область). Плюс привлечем Светлану Миронову. Подчуфарову необходимо обследовать. Но, думаю, что для нее сезон окончен.
По ребятам все читаемо: Антон Шипулин (Екатеринбург), Евгений Гараничев (Тюменская область), Антон Бабиков (Башкортостан), Максим Цветков (Москва-Вологодская область). Плюс Юрий Шопин и Тимур Махамбетов. Елисеев, Волков, Логинов и Малышко примут участие в Кубке IBU в Контиолахти».
7 этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. Пхёнчхан (Южная Корея)
2 марта
14:15 — спринт, женщины
3 марта
13:00 — спринт, мужчины
4 марта
12:45 — гонка преследования (пасьют), женщины
14:30 — гонка преследования (пасьют), мужчины
5 марта
10:30 — эстафета, женщины
13:45 — эстафета, мужчины
Примечание. Старты гонок указаны по московскому времени.