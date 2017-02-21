7-й этап Кубка мира. В состав сборной России попала лишь одна биатлонистка из Югры. Расписание гонок

7-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2016-2017 пройдет в Пхёнчхане (Южная Корея), со 2-го по 5-ое марта.

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович назвал состав команды, который отправится на седьмой этап Кубка мира 2016/2017 в олимпийский Пхенчхан, — «Состав команды уже определен. 26 числа команда улетает в Корею. В команду вошли четыре спортсменки, которые участвовали в чемпионате мира, — это Светлана Слепцова (Югра), Татьяна Акимова (Чувашия), Ирина Старых (Курган) и Ирина Услугина (Тюменская область). Плюс привлечем Светлану Миронову. Подчуфарову необходимо обследовать. Но, думаю, что для нее сезон окончен.

По ребятам все читаемо: Антон Шипулин (Екатеринбург), Евгений Гараничев (Тюменская область), Антон Бабиков (Башкортостан), Максим Цветков (Москва-Вологодская область). Плюс Юрий Шопин и Тимур Махамбетов. Елисеев, Волков, Логинов и Малышко примут участие в Кубке IBU в Контиолахти».

7 этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. Пхёнчхан (Южная Корея)

2 марта

14:15 — спринт, женщины

3 марта

13:00 — спринт, мужчины

4 марта

12:45 — гонка преследования (пасьют), женщины

14:30 — гонка преследования (пасьют), мужчины

5 марта

10:30 — эстафета, женщины

13:45 — эстафета, мужчины

Примечание. Старты гонок указаны по московскому времени.