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50 педагогов в Югре отстранили от работы

Опубликовано: 21 февраля 2017, 12:09 | Служба новостей "ЮграPRO"

прививка

В Нягани ХМАО от педагогической деятельности временно отстранены от работы в дошкольном учреждении 4 сотрудника, в школах — 47 преподавателей, не прошедших обязательную вакцинацию против гриппа.

Территориальным отделом Роспотребнадзора в г.Нягани и Октябрьском районе проведено расследование случаев заболевания гриппом среди учащихся образовательных организаций города Нягани. Так, на 5 и 6 неделях 2017 года зарегистрирована заболеваемость гриппом учеников общеобразовательных учреждений и воспитанника дошкольного учреждения.

Выявлены работники этих образовательных учреждений, не вакцинированные против гриппа. С целью недопущения заболевания гриппом не привитых работников и учеников (воспитанников) этих образовательных учреждений, Главным государственным санитарным врачом Нягани и Октябрьскому району изданы постановления о временном отстранении от работы работников образовательных учреждений, которые не привиты против гриппа в прививочную кампанию 2016 года.

В совокупности от работы отстранены в дошкольном учреждении 4 сотрудника, в школах 47 преподавателей на срок до завершения эпидемического подъема по заболеваемости ОРВИ и гриппом или подтверждения наличия вакцинации против гриппа в эпидсезон 2016-2017 г.г.

Рубрики: Нягань, Общество, Экология. Метки: , , , , .


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