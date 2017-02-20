Заклинило колесо! 40 пассажиров рейсового автобуса в ХМАО оказались заложниками из-за поломки

Сотрудники ДПС Нижневартовского района оказали помощь пассажирам рейсового автобуса, следовавшему по маршруту Нижневартовск — Сургут.

Получив сообщение о том, что на 177 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» на проезжей части стоит неисправный пассажирский автобус «Karosa», наряд ДПС прибыл на место.

Водитель рассказал, что при движении перед образовавшимся затором в час-пик, он прибегнул к экстренному торможению, в результате чего съехал на обочину. У автобуса заклинило колесо, и он не смог продолжить дальнейшее движение.

Отметим, в транспортном средстве находились 40 пассажиров.

Сотрудники полиции оперативно приняли меры для оказания помощи пассажирам, одновременно обеспечивая безопасность дорожного движения. Неисправный автобус полицейские помогли убрать с проезжей части.

«Попутным транспортом до места назначения сначала были отправлены женщины и дети, а затем мужчины», — сообщили в пресс-службе МОМВД России «Нижневартовский»