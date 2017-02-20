За выходные в ХМАО сгорел еще один многоквартирный дом, десятки людей остались без крова (фото)

В Приобье ХМАО сгорел многоквартирный деревянный дом, в результате несколько десятков человек лишились жилья. К счастью, жертв нет.

Пожар произошёл в ночь на 19 февраля в посёлке Приобье по улице Строителей дом №18.

Пожарные прибыли на место происшествия в 00.40. Дом к тому времени уже вовсю пылал — горела кровля на всей площади дома, около 600 кв. метров. Ситуация усугублялась тем, что в 20 метрах находился такой же деревянный дом и создавалась угроза перехода пожара.

Решением руководителя тушения основные силы были сосредоточены на поиске и спасении людей из горящего дома, а также на защите соседнего дома. В результате поисковых работ было установлено, что из дома эвакуировались 30 человек, в том числе 9 детей, один человек обратился в больницу с ожогами, оставалась неизвестной судьба еще трех жильцов дома.







В работу по тушению включились еще два подразделения, прибывших на усиление. Оперативная группа гарнизона провела по списочную проверку жильцов дома, в ходе которой было установлено, что все жильцы эвакуировались, появилась информация, что 2 человека выехали из квартиры раньше, а еще один находится на работе. На базе спортивной школы был развернут пункт временного размещения.

В 4 часа утра открытое горение было ликвидировано, здание повреждено по всей площади, возможность перехода огня на соседний дом исключена.

В настоящее время на месте пожара работают органы дознания МЧС России. Как одну из основных версий причины возникновения пожара специалисты рассматривают неисправность, либо нарушение режима работы электрооборудования. В администрации п.г.т. Приобье комиссией по чрезвычайным ситуациям Октябрьского района принимаются меры с целью оказания всесторонней помощи и поддержки жильцам дома.

По словам жителей Приобья, незадолго до пожара в посёлке отключалась электроэнергия. А непосредственно перед возгоранием жилого дома, люди видели яркую синюю вспышку. Стоит отметить, что жители в соцсетях активно критикуют действия пожарных, — «Когда одна сторона крыши начала гореть, люди пытались вынести вещи. Пожарных я увидела тогда, когда уже вся крыша во все подъезды горела. Простите, но они через дорогу обитают. Могли хотя бы половину дома спасти? Где помощь?» — пишет Любовь Скутина.

«Пожарники старались. Напора воды не было. Потушили бы, если бы всё подготовлено было!» — считает Татьяна Нагорная.