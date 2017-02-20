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За безалаберное отношение к обращениям граждан пострадал начальник отдела приставов в Югре

Опубликовано: 20 февраля 2017, 14:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Прокуроры Югры выявили свыше 300 нарушений закона при рассмотрении обращений граждан.

За прошедший год прокурорами выявлено 330 нарушений требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». По итогу внесено 99 представлений об их устранении, объявлено 2 предостережения, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 47 должностных лиц.

Основные нарушения, которые допускают должностные лица, – оставление обращений граждан без ответа, превышение сроков их разрешения.

Среди тех, кто не отнесся всерьез к людям, числится начальник отдела судебных приставов по Когалыму УФССП. В отношении него городская прокуратура возбудила производство по делу об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ. Дело началось из-за нарушение порядка рассмотрения обращений. Мировой судья привлек должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме того, попал под прокурорскую немилость заместитель директора Департамента социального развития ХМАО. Чиновник несвоевременно рассмотрел обращение гражданина об обжаловании действий должностных лиц казенного учреждения «Центр социальных выплат». За это зам. директора Департамента привлечен к административной ответственности.

В сфере ЖКХ тоже не все «гладко».

Так, судом в Югорске привлечены к административной ответственности руководители ОАО «Служба заказчика» и ОАО «Управляющая компания», сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Рубрики: Когалым, Общество, Югорск. Метки: , , , .


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