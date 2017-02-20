Югорский биатлонист Алексей Волков – чемпион мира!

Свой весомый вклад в победу в эстафете на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене внес и представитель югорской спортивной школы – Алексей Волков.

Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири) и олимпийский чемпион Алексей Волков – давние друзья. На протяжении многих лет финансовая организация поддерживает югорских спортсменов, защищающих честь страны на самом высоком уровне. Подготовка многих членов сборной России к зимней Олимпиаде в Сочи осуществлялась при финансовом участии Ханты-Мансийского банка, что, среди прочего, стало залогом побед Александра Легкова и Алексея Волкова, партнерские отношения с которыми продолжаются до сих пор.

Алексей Волков вместе с другими спортсменами Югры, входившими в олимпийскую сборную России, после успешных стартов побывал в гостях в Ханты-Мансийском банке. Он также принял участие в Югорском лыжном марафоне, выйдя на старт с другими прославленными спортсменами Евгением Дементьевым, Александром Легковым, Сергеем Устюговым, Светланой Слепцовой, Марией Гущиной.

Поздравляем сборную России по биатлону и Алексея Волкова в частности с долгожданной победой на чемпионате мира!

На фото: Алексей Волков на встрече с сотрудниками Ханты-Мансийского банка после Олимпиады-2014; Алексей Волков – участник Югорского лыжного марафона.