В ХМАО 13-летний подросток из хорошей семьи разбился насмерть при падении с многоэтажки
Опубликовано: 20 февраля 2017, 14:47 | Служба новостей "ЮграPRO"
Уголовное дело по факту смерти подростка возбуждено в Нефтеюганском районе.
18 февраля, утром, возле многоэтажного жилого дома, расположенного в 7 микрорайоне гп.Пойковский, обнаружено тело 13-летнего подростка. По предварительным данным, смерть наступила из-за падения с высоты. Следователи выдвигают версию суицида.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ, а именно, доведение до самоубийства.
Сейчас проводится необходимая работа по установлению всех обстоятельств, назначено ряд экспертиз. Кроме того, следователи выясняют причины, подтолкнувшие подростка к совершению самоубийства.
Стоит сказать, полицейским уже известно, что семья погибшего характеризуется положительно. В поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.
Рубрики: Нефтеюганский район, Общество, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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