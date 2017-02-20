В «Газпромнефть-Хантосе» создан проектный офис по реализации программы Бережливого производства

В «Газпромнефть-Хантосе» создан проектный офис по развитию системы непрерывных улучшений в рамках внедрения Бережливого производства*.

Специалисты проектного офиса по развитию системы непрерывных улучшений обучат инструментам бережливого производства не только коллег, но и сотрудников подрядных организаций.

Проект «ЛИНиЯ» (от английского lean – бережливый) в «Газпромнефть-Хантосе» стартовал в 2016 году. За этот период было внедрено 17 инициатив, направленных на повышение операционной эффективности, с общим экономическим эффектом порядка 185 миллионов рублей. Еще на старте проекта «Газпромнефть-Хантос» стал победителем престижного конкурса лидеров производительности на Кубок имени Алексея Гастева, проводимого среди предприятий России и стран СНГ. «Газпромнефть-Хантос» стал победителем в номинациях «Бережливый старт» и «Лидер эффективности предложений по улучшениям».

На начало 2017 года на предприятии готов к реализации портфель инициатив с ожидаемым экономическим эффектом в текущем году в 225 млн рублей, выработана система ключевых показателей эффективности, определен потенциал улучшений по всем направлениям цикла строительства скважин, запущено внедрение инструментов бережливого производства в цехах.

«Выявление потенциала для органического роста и сокращение потерь производительности являются одними из главных элементов программы «ЛИНиЯ». Те инструменты, которые сейчас внедряются в «Газпромнефть-Хантосе», удобны и полезны для каждого сотрудника предприятия. Мы сможем повысить эффективность производства только в партнерстве с нашими подрядными организациями. Именно поэтому мы развиваем сотрудничество только с теми с компаниями, которые разделяют наши ценности и готовы им следовать», — сказал первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

«Каждый работник нашего предприятия или компании-партнера, находится ли он на месторождении или работает в офисе, обязан иметь менталитет ответственного собственника. Только так мы сможем повышать эффективность нашего производства на всех этапах», — сказал генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Доктор.

*Бережливое производство или ЛИН-подход (Lean production) – это философия организации и ведения бизнеса. В данном случае – бережливое производство и Я, то есть — личное участие каждого сотрудника в системе непрерывных улучшений производства.